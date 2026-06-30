Уже в воинской части: ТЦК прокомментировал мобилизацию отца-одиночки, чей ребенок остался в садике

Где сейчас отец-одиночка, чей ребенок остался один в садике: ответ ТЦК / © ТСН.ua

Реклама

Отец-одиночка из Кривого Рога, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь, уже прошел ВВК и отправлен в воинскую часть.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК, комментируя громкий скандал.

В ТЦК утверждают, что этот мужчина якобы не оформил своевременно отсрочку. Поэтому ему была прислана повестка. Но он не явился в военкомат.

Реклама

«Однако уже после получения повестки, а именно 19 июня 2026, через Центр предоставления административных услуг он направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку. К заявлению он приложил решение… суда города Кривого Рога от 03 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака и определено место жительства малолетней дочери вместе с ее отцом и установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 года вплоть до 19 июня 2026 года остается открытым», — отметили в ТЦК.

В военкомате признали, что такое решение суда действительно дает основания для отсрочки. Однако отметили, что после проверки решения суда через ЦНАП абзац «установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении» отсутствовал.

«Решением Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 03 июля 2025 года по делу № 212/5012/24, решено: „Расторгнуть брак; после расторжения брака фамилию оставить такой же…“, а факт „нахождения несовершеннолетнего ребенка на иждивении“ в решении отсутствует. Следовательно, учитывая неточности, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки», — отметили в военкомате.

ТЦК объясняет, что факт того, что брак между супругом был расторгнут, не устанавливает того факта, что военнообязанный воспитывает совместного с бывшей женой несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.

Реклама

Соответственно, работники ТЦК задержали мужчину. На ВВК он был признан пригодным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть.

Напомним, что в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь. Поскольку других родственников у семьи нет, девочку вынуждена была забрать из детсада к себе домой заведующая заведением.

Директор садика в Кривом Роге рассказала ТСН.ua, как теперь складывается судьба 5-летнего ребенка, отца которого мобилизовали.

Новости партнеров