В Украине осудили 6 предателей, воевавших на стороне России

Шесть предателей, воевавших на стороне российских войск в Донецкой области, получили тюремный срок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу относительно их участия в попытках прорыва обороны ВСУ на Покровском и Торецком направлениях.

"Осенью этого года фигуранты попали в плен во время ожесточенных боев на восточном фронте", - говорится в сообщении.

Один из них, который попал в плен уже второй раз, в 2022 году был обменен на украинских военных, а в этот раз его схватили после того, как российские войска оставили его без боеприпасов.

Среди лиц, которых суд признал виновными, — бывший сотрудник расформированного спецподразделения «Беркут», который в 2014 году присоединился к российским оккупантам. Он участвовал в боях против сил АТО, а после начала полномасштабной войны стал командиром разведывательного отделения 7-й мотострелковой бригады РФ. В составе этой бригады он захватывал Светлодарск и штурмовал Торецк.

Еще один злоумышленник, бывший работник Горловского локомотивного депо, в марте 2023 года подписал контракт с минобороны РФ и стал пулеметчиком 1-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Другой предатель попал в плен во время боя в районе поселка Дачное, а еще трое воевали в составе 1-го армейского корпуса, атакуя позиции ВСУ с помощью дронов-камикадзе под Нью-Йорком.

Суд на основании доказательств СБУ признал боевиков виновными по статьям Уголовного кодекса Украины относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности. Им назначили 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ установила личность генерала, приказавшего ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters.

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