Уже восьмая годовщина: Украина чтит память Героев Небесной Сотни

20 февраля – одна из самых кровавых дат в истории Украины.

20 февраля Украина чтит День памяти Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни защищали идеалы демократии, отстаивали права и свободы граждан, европейское будущее нашего государства. Именно в этот день 8 лет назад на Майдане погибло больше всего активистов Революции Достоинства.

Эта скорбная дата была установлена указом президента 11 февраля 2015 года.

В этот день вспоминают тех, кто отдал свою жизнь во время событий Революции Достоинства с ноября 2013 до февраля 2014, отстаивая свободу и достоинство. В эти февральские дни восемь лет назад Революция Достоинства переживала свой самый трагический период.

Именно в этот день 2014 во время Еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовики расстреливали протестующих. Тела убитых майдановцев выкладывали под открытым небом.

Всего за день было до ста жертв, наибольшее число погибших участников трехмесячных протестов в Киеве. Почти сразу же их назвали Небесной сотней.

С тех пор ежегодно в эти дни проходят памятные мероприятия, которым чествуют павших участников Революции. В частности, на Майдане правят панихиды, люди несут цветы и лампадки, а в небо направляют сотню лучей, символизирующих души погибших.

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Сегодня, 20 февраля 2022 года, также запланировано традиционное возложение цветов у креста на Мемориале Героев Небесной Сотни, церемониал памяти погибших активистов Майдана. Кроме того, к вечеру на Майдане состоится вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни".

Несколькими днями ранее, 18 февраля, в Киеве почтили погибших участников Революции.

Напомним, 22 января 2014 года в Киеве начался самый трагический этап Революции Достоинства. В тот день погибли первые ее участники. Впоследствии их стали называть Небесной Сотней. Сергей Нигоян из Днепропетровщины получил смертельное ранение в голову. От огнестрельного ранения в сердце погиб белорус Михаил Жизневский.

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