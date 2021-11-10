Уже задержаны беженцы: Енин заявил о попытках устроить миграционный кризис и в Украине

Уже задержаны беженцы: Енин заявил о попытках устроить миграционный кризис и в Украине

На участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.

Ситуация на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, где зафиксирован многочисленный поток мигрантов, имеет признаки дальнейшей эскалации. Уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины.

Об этом сказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает РБК-Украина.

"Соседние государства прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", — заявил Енин.

По его словам, в течение последних двух недель на участке белорусско-украинской границы задержаны два гражданина Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг этой проблематики, в том числе среди лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции", — отметил Енин.

Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.

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