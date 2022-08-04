"Уже заметили их применение": Арестович заявил, что Иран таки передал России свои беспилотники

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Иран передал России свои беспилотники.

По его данным, на вооружение оккупационной армии России поступило 46 штук иранских беспилотников.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович заявил, что использование РФ иранских беспилотников уже якобы заметили. Он добавил, что эти БПЛА устаревшие, однако все же — опасные.

"Какую часть своих задач они могут решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи, с самодельными увлечениями и бросанием гранат", — сказал он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что Россия попытается создать иллюзию массированного наступления по всем направлениям, чтобы заставить Украину капитулировать.

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