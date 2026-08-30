Уже завтра "Фантомы" возвращаются на дороги: водители не узнают, где за ними следят

На дороги возвращаются автомобили-фантомы

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С 31 августа три автомобиля без опознавательных знаков будут работать в Киеве и Киевской области, а затем их планируют привлечь и в других регионах.

Об этом сообщил глава Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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«Фантомами» называют специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. Они оснащены современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима и предназначены для повышения безопасности дорожного движения.

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Такие автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств. Они могут измерять скорость как при движении самого «фантома», так и когда служебный автомобиль находится в определенном месте.

После фиксации нарушения система считывает и распознает номерной знак автомобиля, после чего проверяет данные в базах. Далее метаданные с соответствующей информацией передаются системе автоматической фиксации. Она прорабатывает их и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.

Почти все случаи превышения скорости будут фиксироваться автоматически без остановки автомобиля нарушителя. Система способна фиксировать превышение скорости как в попутном, так и во встречном направлениях.

Помимо автоматического режима спецавтомобили могут фиксировать нарушения ПДД неавтоматически. Для этого они оборудованы двумя видеокамерами, которые могут записывать происходящие как впереди, так и позади служебного автомобиля нарушения.

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Отметим, что такие автомобили уже использовали в Украине до начала полномасштабного вторжения.

Водителям советуют регулярно проверять наличие постановлений о нарушении ПДД. Информацию о штрафах можно найти, в частности, в приложении «Дія» и через сервисы МВД.

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