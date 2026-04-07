Ужесточение безопасности граждан на Пасху: в полиции раскрыли детали

В период Пасхальных праздников стражи порядка по всей Украине будут нести службу в усиленном режиме, чтобы обеспечить порядок и безопасность граждан. Экипажи максимально приблизят к локациям богослужения.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Нацполицию.

В Украине усилят защиту к Пасхе

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис, в Украине во время Пасхальных праздников работники Национальной полиции Украины будут работать в усиленном режиме.

«Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача – обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений», - заявила Гирдвилис.

В случае необходимости могут применяться превентивные меры, в частности, выборочные поверхностные проверки граждан. Такие действия направлены исключительно на предотвращение возможных провокаций и обеспечение безопасности.

Правоохранители также подчеркивают, что в условиях военного положения угрозы остаются актуальными вне зависимости от праздничных дней. В этой связи граждан призывают быть бдительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать работе полиции.

Как сообщал военный эксперт Олег Жданов, вероятность массированного обстрела Украины в пасхальную неделю остается. Она оценивается как 50 на 50, так что следует быть готовыми к этому. Более того, наши военные сообщают о том, что враг накопил определенное количество баллистики, "Кинжалов" и "Искандеров". Кроме того, Россия осведомлена о наших возможностях перехватывать такие ракеты». В то же время, добавляет Жданов, атаки могут не произойти, если это будет политически невыгодно для Кремля. Следует также учитывать, что в последнее время РФ сменяет тактику — дежурит типы ракет, чтобы сохранять ресурсы.