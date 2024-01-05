Ужесточение контроля на границе: в ГНСУ рассказали об условиях выезда мужчин

Пока никаких изменений в правила пересечения границы для мужчин не было внесено. Те категории, у которых есть разрешение, могут выезжать из страны. Впрочем, пограничники подробнее будут проверять это.

Об этом во время телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На пограничников возложена ответственность тщательно проверять условия выезда, потому что за последнее время мы видим увеличение количества поддельных, сфальсифицированных документов, а также несоответствие цели поездки, прописанной в правилах. Люди этим пренебрегают, пытаются выбрать себе это направление, но едут совсем с другой целью ", – говорит представитель ГНСУ.

В качестве примера Демченко рассказал о лицах, осуществляющих международные перевозки. По его словам, бывают случаи, когда в правилах для разрешения пересечения границы прописана одна цель, но это не соответствует действительности.

"Если говорить о поддельных документах, то за 11 месяцев прошлого года в пунктах пропуска было разоблачено почти три тысячи поддельных документов, которые использовали лица с целью пересечения границы. Поэтому проверки стали более тщательными. Если лицо предоставляет необходимые документы, подтверждающие цель поездки, подтверждают категорию тех, кому разрешено пересекать границу — конечно, пограничники пропускают", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Демченко также отметил, что в основном речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, потому что именно этой категории вообще запрещено покидать пределы Украины, кроме тех, которые прописаны в правилах пересечения границы для граждан Украины.

"В правилах определено, что границу могут пересекать военнообязанные лица, которые не подпадают под мобилизацию и должны иметь отсрочку. Соответственно, мы также можем проверить документы у лиц, в частности родителей, у кого на иждивении есть трое и более детей, документ с территориального центру комплектования, который дает отсрочку от призыва по мобилизации", — пояснил Демченко.

Напомним, несколько дней назад в Сети начали появляться сообщения о проблемах с выпуском за границу мужчин, имеющих на это право. В частности, сообщалось, что 29 декабря пограничники прекратили выпускать мужчин, имеющих 3 группу инвалидности, и сопровождающих людей с инвалидностью.

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