Бали, лишение прав и немалые штрафы: в Украине хотят изменить систему наказаний водителей

Штрафы / © Pixabay

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Действующие штрафы за превышение скорости (170–340 грн.) почти не влияют на поведение водителей. Именно поэтому в Украине рассматривается возможность усиления ответственности по примеру европейских стран.

Об этом в эфире «День.LIVE» отметил заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Почему важно изменить подход к штрафам и ответственности за нарушение ПДД

По его словам, для системных нарушителей предлагают ввести штрафные баллы, которые будут накапливаться за каждое нарушение. После достижения установленного лимита водительские права могут временно приостанавливать или аннулировать. Более того, для его восстановления придется снова проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены, если человек хочет стать участником дорожного движения.

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«170-340 гривен никого не пугают в нашей стране. Люди систематически нарушают, особенно те, у которых есть средства», — сказал он.

Крейденко подчеркнул, что повышение безопасности на дорогах нуждается в комплексных решениях — от улучшения инфраструктуры и обучения ПДД до усиления ответственности за нарушение.

«После штрафных баллов, повышенная градация, станет более справедливые штрафы за превышение скорости, мы увидим динамику собер. Украина сегодня является лидером среди евро стран по количеству погибших и пострадавших на европейских дорогах», — заключил он.

Как мы писали, Рада обсуждает существенное повышение штрафов за превышение скорости и усиление ответственности водителей, чтобы уменьшить количество ДТП и системных нарушений ПДД. Параллельно акцент делается на комплексном подходе: контроль скорости, инфраструктура и безопасность движения.

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Потенциальные новые штрафы за превышение скорости:

+10-20 км/ч — 340 грн

+21-30 км/ч — 680 грн

+31-40 км/ч — 1 360 грн

+41-60 км/ч — 1 700 грн

+61-80 км/ч — 2 720 грн

более 80 км/ч — 3 400 грн

Дополнительные санкции:

Могут лишать прав до 1 года, если превышение повлекло за собой ДТП

Также предлагают отменить «льготу» +20 км/ч, то есть контроль начнется раньше (с +10 км/ч)

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