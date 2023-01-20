"Узнаем в ближайшее время": эксперт — о том, могли ли США тайно передать Украине ракеты ATACMS

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко не исключает, что США в крайнем пакете военной помощи могли тайно передать Украине ракеты дальностью 160 километров, в том числе речь идет об ATACMS.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Все может быть. Может даже будет так, что в этом списке есть ATACMS, а мы об этом не знаем. Есть ли они в этом пакете — узнаем в ближайшем месяце, а, может, даже в быстрее. Как мы узнаем? Скорее всего?, это когда в тылу временно оккупированных территорий начнут взрываться на расстоянии где-то 150-160 км от линии фронта объекты российских объектов – склады, командные пункты и др. Говорить о том, что их 100-процентно нет или есть – да не можно", — сказал эксперт.

Коваленко отметил, что альтернативой американским ракетам ATACMS может быть авиационная крылатая ракета Storm Shadow. Ранее Великобритания заявляла о намерениях поставить Украине ракеты этого типа.

"В декабре 2022 года министр обороны Британии заявил о намерениях поставлять Украине ракетное оружие авиационного базирования Storm Shadow. Эти ракеты имеют расстояние полета до 250 км и боевую часть 450 кг. Поэтому мы можем говорить, что они могут стать альтернативой ATACMS или GLSDB., что это может быть элементом пакета Британии тайной частью", — подчеркнул он.

Военная помощь США

Напомним, 6 января Америка объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины почти на 3 млрд дол. В частности, ВСУ получат 50 БМП Bradley вместе с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм.

Также известно, что США совершается формирование нового пакета военной помощи для Украины. Его стоимость может составить $2,6 млрд. В нем, как считает военный эксперт Олег Жданов, могут находиться боеприпасы к реактивным системам залпового огня с радиусом действия до 160 км.

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