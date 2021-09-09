Узнал, что не его ребенок: под Хмельницким мужчина решил отобрать у дочери дом, подаренный 19 лет назад

Узнал, что не его ребенок: под Хмельницким мужчина решил отобрать у дочери дом, подаренный 19 лет назад

Мужчина решил через суд отозвать договор дарения, заключенный 19 лет назад и признать его недействительным.

В Славуте Хмельницкой области мужчина решил отобрать у своей дочери дом, который подарил ей почти 20 лет назад. Он считает, что дочь не его, поэтому обратился в суд.

Об этом сообщается на сайте Славутского районного суда.

89-летний пенсионер решил через суд отозвать договор дарения, заключенный 19 лет назад и признать его недействительным.

Исковые требования мужчина обосновал тем, что после того, как он подарил дочери дом, она ему не покупала продуктов и вообще никак не помогала. Также истец сообщил, что от посторонних лиц узнал, что ответчица является его неродной дочерью — что также, по его словам, стало основанием для расторжения договора дарения.

Сейчас в связи с ухудшением состояния здоровья пенсионер захотел забрать дом и передарить его тем, кто будет ухаживать за ним до смерти.

"Суд, исследовав материалы дела и заслушав объяснения свидетелей, установил, что в 2002 году человек сознательно, добровольно, без угроз и насилия подарил своей дочери жилой дом с надворными постройками. Никаких условий об обязанности дочери содержать и ухаживать за отцом, договор не содержит. Поэтому убеждению истца в том, что дочь должна была осуществлять за ним уход никак не влияет на суть и условия договора дарения жилого дома и не может быть основанием для его расторжения", — говорится в сообщении суда.

Поэтому в конце концов суд признал, что доводы искового заявления необоснованными и в удовлетворении иска о недействительности договора дарения отказал.

Напомним, что в Одессе ответчик по гражданскому делу с клал в пользу судьи Киевского районного суда Одессы завещание, а через несколько дней объявил отвод судьи.

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