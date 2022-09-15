Узнали о слабом месте россиян: в украинской разведке рассказали, как готовились к контрнаступлению на Харьковщине

Украинские защитники узнали о слабом месте России еще весной. Это была Балаклея, откуда ВСУ и развили свое успешное контрнаступление на Харьковщине.

Действия, планируемые украинскими военными в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить успех Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "Kyiv Post".

В августе российское командование приступило к передислокации войск и ресурсов в южном направлении, что позволило осуществить успешную украинскую контрнаступательную операцию как на Херсонском, так и на Харьковском направлениях.

По словам Скибицкого, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сделало все, чтобы разоблачить планы и намерения противника и, как следствие, прекратить продвижение российских войск по всей линии фронта. Поэтому можно считать, что контрнаступление украинской армии было спланировано, в частности, благодаря данным военной разведки.

По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, необходимо было остановить наступательные темпы России, прежде всего, на Донецком направлении. Главная цель российской армии, которая остается на сегодняшний день, – это полная оккупация Донецкой области. Поэтому были приняты все необходимые меры по недопущению продвижения российских войск на Донбассе.

"Рано или поздно мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении. В первую очередь из-за угрозы Харькова, которая, кстати, до сих пор сохраняется", — рассказал Скибицкий и добавил: "Еще весной было понятно, что слабое место России — это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи Вооруженных сил Украины".

Скибицкий рассказал, что в июле некоторые позиции российской армии, особенно в отношении резервов, были не совсем ясны. Однако уже в августе все прояснилось, когда россияне начали активно перекидывать свои войска и стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа с Харьковского и Донецкого направлений.

Представитель разведки рассказал, что через месяц российское командование перебросило все войска на юг. Это создало условия для успешных действий украинской армии в Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех.

"Наша главная цель — деоккупация всех захваченных территорий", — заверил Скибицкий.

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