Узники в колонии предлагали интимные услуги: как они обманули 30 мужчин (фото)

Мошенники публиковали на сайте объявления со случайными фотографиями женщин, якобы предоставлющими секс-услуги.

Четверо заключенных исправительной колонии в Житомирской области обманывали мужчин под предлогом предоставления интимных услуг.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Как установили правоохранители, к мошенничеству причастны заключенные в возрасте от 33 до 35 лет, которые отбывали наказание за совершение имущественных преступлений в одной из исправительных колоний Житомирской области. Они публиковали на сайте объявления со случайными фотографиями женщин, якобы предоставляющих секс-услуги.

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Под видом "администраторов" мошенники общались с потенциальными клиентами, которые платили средства в качестве предоплаты за выбранные услуги на банковские карточки, принадлежавшие родственникам заключенных. После получения средств номера телефонов "клиентов" блокировались.

По информации следствия, подельники обманули по меньшей мере 30 мужчин по всей стране.

Правоохранители провели обыски в колонии и по месту жительства родственников заключенных, изъяв вещественные доказательства – мобильные телефоны и банковские карты.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Проходимцам сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в Украине орудуют мошенники, которые притворяются работниками Министерства внутренних дел, которые якобы проверяют документы перед переписью населения.

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