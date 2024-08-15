В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей — власти

Детей нужно эвакуировать.
В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей — менее чем через неделю мы смогли эвакуировать 2,5 тысячи.
Об этом в Телеграмме сообщает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
За пределами Донбасса работают транзитные хабы, которые помогают эвакуированным комфортно перенести выезд из родного дома.
Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН удалось попасть на курку! КАДРЫ ПОРАЖАЮТ! ТАКОГО еще НЕ ВИДЕЛ НИКТО – АКВАФРЕШ УЖЕ НА ЗЕМЛЕ
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