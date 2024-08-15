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В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей — власти

В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей — власти

Эвакуация мирных жителей Донецкой области / Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Детей нужно эвакуировать.

В 10-километровой зоне от фронта остается около полутора тысяч детей — менее чем через неделю мы смогли эвакуировать 2,5 тысячи.

Об этом в Телеграмме сообщает начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

За пределами Донбасса работают транзитные хабы, которые помогают эвакуированным комфортно перенести выезд из родного дома.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.

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