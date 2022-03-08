"В 10 утра заработал гуманитарный коридор для жителей Мариуполя" – Верещук

Более 30 автобусов на обратном пути должны забрать людей из Мариуполя.

В 10 утра заработал гуманитарный коридор для жителей Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Уважаемые украинцы, сообщаю, что в 10 часов утра заработал гуманитарный коридор, который был согласован с Российской Федерацией 5,6 и 7 марта. Но из-за обстрелов России, прицельных обстрелов людей и грузов, не был открыт.

Итак, гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполя-Запорожья. Из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов, Пологы, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, состоящий из восьми грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. В первую очередь женщин, детей и пожилых людей. Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза больше 90 тонн", — заявила Верещук.