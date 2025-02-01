В 110-й бригаде за поборы с солдат командир накупил элитное жилье, участок в Буковеле и мерседес

ДБР передало в АРМА почти 7 млн грн, изъятых в ходе расследования.

Государственное бюро расследований передало в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) более 6,73 млн грн, изъятых в рамках расследования поборов с военных в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Кроме того, суд наложил арест на имущество заместителя командира бригады, приобретенного после начала полномасштабного вторжения. Среди арестованных активов — элитные квартиры в Одессе и Хмельницком, земельные участки недалеко от курорта "Буковель", автомобиль Mercedes-Benz и банковские счета и ценные бумаги на сумму почти 4 млн грн.

"Назначена экспертиза для установления реальной стоимости арестованного имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, заместителю командира 110-й бригады объявлено подозрение.

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