В 13 областях Украины для школьников организовали дистанционное обучение

Дети-переселенцы имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту проживания.

В Украине началась третья неделя обучения в условиях военного положения. В 13 областях для школьников организовали образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

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Об этом сегодня, 28 марта, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в Telegram.

Он отметил, что в четырех областях частично в школах длятся каникулы или дистанционный процесс.

В пяти областях частично – дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены.

В двух областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен. Что касается еще одной области, то информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

"Для дистанционного обучения ученики и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн", а также учиться в частных школах, предоставивших бесплатный доступ к обучению на своих платформах", — отметил министр.

Также он напомнил, что создано Всеукраинское онлайн расписание, происходит трансляция видеоуроков для школьников 5-11 классов на телеканалах ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и "Суспильне", а также на платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet. tv и Volia tv.

"Напомню: дети, временно внутренне перемещенные, имеют возможность приобщиться к обучению в школе по месту временного проживания. За неделю количество временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, выросло и достигает почти 51 тысячи учеников", — подытожил Шкарлетт.

Напомним, оккупанты в Украине повредили более 730 учебных заведений.