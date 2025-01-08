В 14-й ОМБр рассказали о значительных потерях врага: больше не наступают

Украинские воины из 14 ОМБр имени князя Романа Великого стабилизировали ситуацию в зоне ответственности, где враг пытался проводить активные наступательные действия.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала начальница отделения коммуникаций 14-й ОМБр имени князя Романа Великого, майор ВСУ Наталья Замрыга.

"В полосе ответственности нашей бригады на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Неделю назад враг дважды пытался совершать штурмовые действия с помощью тяжелой бронетехники. В составе первой и второй колонны были танки, БМП и МТ-ЛБ, а также враждебная пехота, которая десантировалась по технике. Первая и друга были уничтожены нашими военными. лесопосадках, также была уничтожена благодаря FPV-дронам и сбросам из БПЛА", — рассказала Замрига.

Она заявила, что в настоящее время враг прекратил проведение наступательных действий, накапливая резервы после значительных потерь.

"После активных боевых действий в полосе ответственности нашей бригады, когда враг понес значительные потери, наблюдается определенное затишье. После неудачных попыток провести штурмовые действия, враг не успевает пополнять запасы и подтянуть резервы. Для этого им нужно время", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали, что происходит на Харьковском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики ISW проанализировали наступательные операции ВСУ на Курщине.

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