В 15 лет девочка весила 9 кг: в Кривом Роге будут судить женщину, морившую голодом дочь с инвалидностью

Дело было передано в суд.
В Кривом Роге будут судить мать 15-летней девушки, которая морила свою дочь голодом. Она в свой годы весила всего 9 кг.
Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".
В феврале этого года в Кривом Роге в одной из квартир нашли 15-летнюю девочку с инвалидностью, весившую 9 кг. Она не ходила и все время находилась в постели с прогнившим от влаги матрасом.
С рождения у ребенка синдром Дауна и детский церебральный паралич тяжелой формы. На протяжении многих лет девочка жила в полной антисанитарии, недоедала, не имела простых вещей. Все время она проводила в постели.
Мать за ребенком не ухаживала должным образом и не сотрудничала с социальными службами.
Девочку через суд забрали из семьи.
Досудебное расследование по этому делу завершено и назначено подготовительное заседание подтвердили в аппарате Ингулецкого суда. Слушание должно состояться 9 декабря.
Напомним, что в Кривом Роге состоялось судебное заседание, на котором решалась судьба 15-летней девочки с инвалидностью. Девочку забрали от матери, потому что ребенок жил в ужасных условиях.