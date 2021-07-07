В 19 лет диагностировали бесплодие: во Львовской области робот провел девушке уникальную операцию

В 19 лет диагностировали бесплодие: во Львовской области робот провел девушке уникальную операцию

Уже через несколько дней пациентку выписали из больницы.

В Западной Украине медики впервые провели гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci.

Об этом сообщили в пресс-службе Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

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Так, медики сделали операцию 19-летней девушки, которая в течение двух лет страдала от тазовых болей и проблем с менструальным циклом. У нее также диагностировали бесплодие.

"После тщательного обследования наши специалисты обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Это опухоль, хотя и доброкачественная. Образование чаще всего подлежит только хирургическому лечению. Обычно такая киста образуется еще с рождения. Учитывая возраст и заболевание пациентки, наши медики приняли решение хирургического вмешательства с помощью роботизированной системы Da Vinci", — рассказали в больнице.

Кисту медики удалили с помощью микроинструментов, которые позволили избавиться от нее благодаря нескольким небольшим проколам.

Напомним, что во Львове иностранец в стоматологической клинике размахивал ножом, потому что его отказались обслужить.

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