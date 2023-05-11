В 20 лет стала вдовой на руках с маленькой дочерью: щемящая история девушки, потерявшей жениха на войне

Военный получил тяжелые ранения в боях в Донецкой области и погиб через две недели в больнице.

В свои 20 лет Ксения Бирюкова потеряла жениха на войне и стала вдовой, оставшись наедине со своей новорожденной дочерью. 29-летний Михаил успел дать имя дочери, но не успел увидеть.

Об истории Ксении говорится в проекте "Наедине" Кати Москалюк, передают Факты ICTV.

История любви Ксении и Михаила напоминает романтический фильм. Пара познакомилась в окопах во время полномасштабного вторжения. Михаил служил в армии с 2016 года, был добровольцем и участником АТО.

Ксения была поваром во взводе материального довольствия.

20-летняя Ксения Бирюкова

Парень часто приходил туда обедать. Сначала молодые люди подружились, а потом влюбились. Впоследствии девушка забеременела. Ксения вспоминает, что Миша был очень рад, когда узнал эту новость. Он сказал родным, что женится, но через несколько дней получил тяжелые ранения.

29-летний Михаил был оператором дронов

"Одну ногу ему оторвало сразу, вторую ему ампутировали уже позже. У него отслоилась сетчатка левого глаза, перестал слышать на левое ухо и имел сильные ожоги левой руки. И говорили, что у него была печеночная недостаточность", – рассказывает 20-летняя вдова.

В течение двух недель Михаил боролся за жизнь, но выжить не смог. До того, как уйти из жизни, он успел выбрать имя дочери.

"За несколько дней до смерти он меня погладил по щеке, даже поцеловал. Я была так счастлива. Надеялась, что он выкарабкается. Я так хотела, чтобы он был рядом, когда я была беременна, когда рожала, хотела, чтобы он взял ребенка на руки. Впрочем, он успел придумать дочери имя — Василина. Когда просыпаюсь, то смотрю на пустую половину кровати и не понимаю, чего его там нет. Я все еще его жду", — рассказывала Ксения в комментарии ВВС-Украина.

Сейчас Ксения живет с родными погибшего жениха в Харькове, воспитывает дочь, говорит, что обязательно расскажет ей об отце-герое, когда он подрастет.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье вдова десантного командира воплощает в жизнь мечту погибшего мужчины.

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