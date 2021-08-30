В 2021-2022 учебном году украинские школьники будут отдыхать по новому графику

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября.
Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основные правила, которых должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы.
Об этом в понедельник, 30 августа, пишет "РБК-Украина".
Так, в большинстве школ установлена классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра.
Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году
- Осенние каникулы — от 25 по 31 октября 2021 года
- Зимние каникулы — от 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года
- Весенние каникулы — от 28 марта 2022 по 3 апреля 2022 года
- Летние каникулы — от 1 июня 2022 по 31 августа 2022 года
Продолжительность учебного года
- Начальная школа — 1-4 классы) — 720 часов
- Гимназия (5-9 классы) — 890 часов
- Лицей — 10-12 классы) — 1110 часов
Дополнительные выходные дни:
- 14 октября — День защитника Украины
- 25 декабря — католическое Рождество
- 8 марта — Международный женский день
- 25 апреля — Пасха
- 1 мая — День труда
- 9 мая — День Победы
Отмечается, что график каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.
Напомним:
- Новый учебный год в Украине начнется в среду, 1 сентября. Первый урок рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
- Также Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительные противоэпидемические мероприятия.