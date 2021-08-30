В 2021-2022 учебном году украинские школьники будут отдыхать по новому графику

В 2021-2022 учебном году украинские школьники будут отдыхать по новому графику

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября.

Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако основные правила, которых должны придерживаться все школы: продолжительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение — летние каникулы.

Об этом в понедельник, 30 августа, пишет "РБК-Украина".

Так, в большинстве школ установлена классическая семестровая система, содержащая 4 четверти и два семестра.

Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году

Осенние каникулы — от 25 по 31 октября 2021 года

Зимние каникулы — от 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года

Весенние каникулы — от 28 марта 2022 по 3 апреля 2022 года

Летние каникулы — от 1 июня 2022 по 31 августа 2022 года

Продолжительность учебного года

Начальная школа — 1-4 классы) — 720 часов

Гимназия (5-9 классы) — 890 часов

Лицей — 10-12 классы) — 1110 часов

Дополнительные выходные дни:

14 октября — День защитника Украины

25 декабря — католическое Рождество

8 марта — Международный женский день

25 апреля — Пасха

1 мая — День труда

9 мая — День Победы

Отмечается, что график каникул может изменяться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.

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