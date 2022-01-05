В 2021 году транзит газа из России через Украину упал на четверть

В 2021 году транзит газа из России через Украину упал на четверть

В 2021 году мощности украинской ГТС использовали менее чем на 30%, что доказывает отсутствие потребности в строительстве новых газопроводов в обход Украины, говорит руководство украинского оператора.

В 2021 году украинская газотранспортная система протранзировала из России в Европу 41,6 млрд куб. м природного газа, что на 25% меньше, по сравнению с 2020 годом.

Как сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины", среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м газа в сутки, но в отдельные периоды снижался до 67 млн куб. м.

В 2021 году было забронировано 44,4 миллиарда кубометров транзитных мощностей на точках выхода из России. Из них 40 миллиардов кубометров – согласно действующему транзитному контракту. Еще 4,4 миллиарда кубометров забронировали на месячных и суточных аукционах, но использовали из только 1,6 миллиарда кубометров. В целом же было использовано 41,6 млрд. куб. м.

В западном направлении украинская ГТС протранспортировала 38 млрд. куб. м газа (на 26% меньше, чем в 2020 году). Из них:

27,4 млрд. куб. м в Словакию (-29%);

(-29%); 2,8 млрд. куб. м в Польшу (-26%);

(-26%); 6,8 млрд. куб. м в Венгрию (-29%).

В южном направлении транзит составил 3,6 млрд. куб. м (-8%). Из них:

0,4 млрд куб. м (-56%) в Румынию;

и почти 3,2 млрд. куб. м (+6%) в Молдову .

Значительное сокращение объемов транзита в Венгрию и Румынию также вызвано переходом этих стран на получение газа обходными газопроводами российского "Газпрома". Так, с 1 апреля 2021 прекратился физический транзит в Трансбалканском направлении (ГВС Орловка) в Румынию, а с 1 октября — в Венгрию (ГВС Берег).

Директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что в 2021 году мощности украинской ГТС использовали менее чем на 30%.

"Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме, и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов", – сказал Макогон.

Он также добавил, что украинская газотранспортная система – надежная и разветвленная. Она может обеспечить транзит еще не менее 100 миллиардов кубометров газа в европейском направлении.

Напомним, объемы прокачки газа через Украину в направлении Словакии продолжают быстро сокращаться. В начале 2022 года транзит находится на близком к минимальном уровню за последний год.

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