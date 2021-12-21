В 2021 году украинцы больше других запомнили "Большое строительство" - СМИ

Отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большое строительство" ключевым успехом.

40% граждан назвали "Большое строительство" ключевым успехом власти и Президента Владимира Зеленского.

Как сообщает издание "Фокус", строительство дорог стало главным изменением в жизни украинцев за уходящий год по данным опроса, проведенного для Украинского института будущего.

Кроме того, 32% опрошенных назвали фамилию главы государства в качестве наиболее "полезного" для Украины деятеля.

Издание также отмечает, что после пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большое строительство" ключевым успехом. Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) – по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли – по 3%.

"Примечательно, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги - 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе - по 14%", - пишут журналисты.

Издание напоминает, что в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу Президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием. Согласно обнародованным данным группы "Рейтинг", 42% респондентов назвали строительство реконструкцию дорог наиболее удачной из реформ в мае 2021 года. На втором месте тогда казалось "Государство в смартфоне" (40%).

Отмечается, что, согласно информации Мининфраструктуры, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года программа восстановление 1,4 тыс. мостов и обновление 24 тыс. км основной сети дорог. В планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

Журналисты также напоминают: в конце 2020 года экономисты Ukraine Economic Outlook подтвердили, что именно "Большое строительство" фактически спасло страну от экономического провала в постпандемический год. "При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — отметили тогда эксперты.

Аналогичного влияния "Большого строительства" стоит ожидать и по итогам 2021 года, считают авторы материала.