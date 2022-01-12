В 2022 году "Большая стройка" восстановит около 300 км государственных дорог на Луганщине

В 2022 году "Большая стройка" восстановит около 300 км государственных дорог на Луганщине

В этом году в Луганской области планируется отремонтировать около 300 км автодорог государственного значения.

Работы будут выполнены в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила областная Служба автомобильных дорог.

Таким образом, "Большая стройка" в течение 2020, 2021 и 2022 годов завершит капитальный и текущий ремонт на 650 километрах дорог в области. Это более половины автодорог государственного значения Луганщины.

По словам и.о. руководителя областной Службы автодорог Олега Кравцова, в 2022 году планируется приступить к восстановлению дорог за средства международных доноров, в частности, за счет средств Европейского инвестиционного банка и Международного банка реконструкции и развития.

Так, планируется восстановить 49,5 км дороги Т-13-02 между Рубежным и Старобельском, а также 12-километровый участок дороги Н-26 Чугуев – Меловое, проходящий через Сватово.

Кроме этих двух участков, в рамках соглашения планируется обновить еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" – Сватово – Лисичанск – Луганск.

"Планируем, что работы, которые рассчитаны не на один год, должны начаться во втором полугодии 2022 года", - отметил Кравцов.

Среди других масштабных проектов, реализация которых будет начата в этом году, есть завершение ремонта маршрута Старобельск – Евсуг, восстановление участков трасс Н-26, Т-13-07 и Т-13-08.

"В 2022 году, после проведения всех тендерных процедур, после подписания приступаем к работе на дороге Т-13-14. На этой дороге будут кардинальные перемены. Сделаем дорогу европейского качества от Станицы Луганской до Беловодска и дальше", – добавил Кравцов.

В частности, запланирован ремонт маршрута от КПП "Просяное" до Марковки, маршрута Беловодск – Городище – Широкий и участка дороги Р-66 протяженностью 12,6 км.

Кроме этого, планы "Большой стройки" предусматривают ремонт мостов, расположенных на дорогах Н-21, Н-26, Т-13-02, Т-13-07, Т-13-14, а также путепровода на трассе Т-13 -16.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программой "Большая стройка" были восстановлены и построены около 14 тыс. км дорог. Это более 40% от основной сети дорог Украины.