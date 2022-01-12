В 2022 году Минздрав обновил подходы к финансированию "ководных пакетов" для больниц: что изменилось

В 2022 году Минздрав обновил подходы к финансированию "ководных пакетов" для больниц: что изменилось

НСЗУ будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам.

Минздрав изменил подходы к формированию пакетов медицинских услуг на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Так, в 2022 году финансирование "ковидных пакетов" для больниц увеличено до 19,4 млрд гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Пациенты по-прежнему будут получать всю медицинскую помощь в стационарах безоплатно. Все оказанные услуги будут оплачены медучреждениям по договору с Национальной службой здоровья. Это обеспечит финансовую защиту пациентов с коронавирусом", — отметил Виктор Ляшко.

В частности, НСЗУ будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:

готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с COVID-19.

"На первый пакет смогут законтрактоваться только те учреждения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном учреждении на 200 тысяч населения соответствующей области. Сейчас региональными департаментами здравоохранения уже представлены перечни таких учреждений. а затем заведения избираются по другим критериям, в том числе и с учетом географической доступности, после чего с медучреждениями, которые пройдут проверку на соответствие требованиям НСЗУ, будут заключены договоры, в программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено почти 2,5 млрд. гривен. Ежемесячно такое заведение будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 053 510 грн" – разъяснил Виктор Ляшко.

При расчете была учтена заработная плата для четырех команд, которые постоянно должны быть в заведении. Условием получения этих средств есть наличие постоянного остатка лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения инфекционных заболеваний, в частности COVID-19.

Контрактирование на второй пакет доступно всем учреждениям, которые соответствуют требованиям, определенным Национальной службой здоровья Украины. На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 млрд гривен. Оплата будет производиться, в частности, в зависимости от тяжести пролеченного случая. В расчете тарифа учтена заработная плата на необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19.

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