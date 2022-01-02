В 2022 году Украина получит от США военные катера Island и Mark VI – Маркарова.

Ориентировочно в первом полугодии США передадут Украине катер Island.
В 2022 году Украина получит от США по меньшей мере три катера Mark VI и Island.
Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Радио Свобода.
По словам Маркаровой, ориентировочно в первом полугодии США передадут Украине катер Island.
"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.
Посол добавила, что в 2022 году Украина также получит по меньшей мере три патрульных катера Mark VI.
"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше", — подчеркнула Маркарова.
Напомним:
- В течение 2022 года Украина должна получить от США военную помощь на сумму в 300 млн долларов. Сюда входит как оружие, так и обучение и тренинги для военных. А еще – "нечто такое, о чем нельзя говорить".
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Украина в рамках военной помощи просит США предоставить новое вооружение для защиты от России, в частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot.
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В Одессе в понедельник, 6 декабря, в состав Военно-Морских сил ВСУ официально включили американские патрульные катера типа Island.
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