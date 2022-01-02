В 2022 году Украина получит от США военные катера Island и Mark VI – Маркарова.

В 2022 году Украина получит от США военные катера Island и Mark VI – Маркарова.

Ориентировочно в первом полугодии США передадут Украине катер Island.

В 2022 году Украина получит от США по меньшей мере три катера Mark VI и Island.

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Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Радио Свобода.

По словам Маркаровой, ориентировочно в первом полугодии США передадут Украине катер Island.

"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Посол добавила, что в 2022 году Украина также получит по меньшей мере три патрульных катера Mark VI.

"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы и все остальное для того, чтобы было больше", — подчеркнула Маркарова.

Напомним:

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