В 2022 году украинцам дважды предложат длительные выходные: проект распоряжение Кабмина

Правительство планирует для украинцев 4 выходных подряд на время празднования Международного женского дня и Дня Конституции.

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2022 году" украинцы могут получить длительные выходные в начале марта и в конце июня следующего года. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Правительство предлагает для празднования в 2022 году Международного женского дня (8 марта) перенести рабочий день с понедельника 7 марта на субботу 12 марта. Таким образом украинцы будут отдыхать 4 дня подряд — с 5 по 8 марта.

Во время празднования Дня Конституции Украины рабочий понедельник, 27 июля, планируют перенести на 2 июля. Четырехдневные выходные продлятся с 25 до 28 июня.

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Напомним, в Киеве состоится масштабное празднование Курбан-байрама. Праздничные мероприятия начнутся во вторник, 20 июля.

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