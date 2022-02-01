Налоги 2022 года в Украине: за что придется платить украинцам? / Pexels

Все налоги 2022 года: за что придется выложить кучу денег украинцам

Все налоги 2022 года: за что придется выложить кучу денег украинцам

В 2022 году размер большинства налогов был увеличен, также появились другие нововведения. ТСН.ua разбирался, сколько в 2022 году нужно будет уплатить за налоги и что нового ждет украинцев?

Налоги 2022 года и так называемый "ресурсный закон"

С 1 января 2022 г. вступил в силу так называемый «ресурсный закон», согласно которому начисляются определенные налоги и увеличиваются некоторые имеющиеся.

Ввели новую систему налогообложения сельхозпроизводителей и ввели понятие "минимальное налоговое обязательство".

То есть владелец сельхозземли должен платить в госбюджет 5% в год от стоимости земли.

Если же сумма всех налогов, которые сельхозпроизводитель уплачивает (сюда входит налог на прибыль, налог на землю и единый налог) выходит меньше МНС (минимальное налоговое обязательство), разницу придется доплатить.

Налог с продаж недвижимости

С 1 января 2022 года согласно тому же "ресурсному закону" с разницы между суммой продажи физическим лицом третьего и последующих объектов недвижимости за один год и ценой, которая перешла к продавцу, нужно уплатить в бюджет 18%.

Ранее облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год. Ставка составила 5%.

Налог с продажи овощей

Налог с продажи овощей 2022 / Pexels

В 2022 году физическим лицам придется платить 18% за налог с доходов, которые были получены в результате продажи выращенных продуктов (если эта сумма превышает 12 минимальных заработных плат — минимальная зарплата 6500 гривен с 1 января 2022 года).

Налог на авто 2022

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Закон №5600 расширил перечень владельцев автомобилей, которые должны отдать в бюджет деньги:

если автомобилю менее 5 лет;

если авто стоит более 200 минимальных заработных плат (до этого платили только когда сумма превышала 375 минимальных зарплат).

Раз в год нужно уплатить налог в размере 25 тысяч гривен. Если за первые 90 дней владелец авто не заплатил эту сумму, то она увеличится на 10%, а затем на 20%.

Налоги 2022 и вычеты из зарплаты

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В декабре 2021 размер минимальной заработной платы вырос до 6500 гривен. Вместе с тем, выросли и отчисления (1267,50 гривны). Планируется, что с октября 2022 года минимальная зарплата снова вырастет (до 7600 гривен), а отчисления составят уже 1306,50 гривны. На что уходят деньги:

18% на НДФЛ (налог на доходы физлиц);

1,5% военный сбор.

Налог на недвижимость 2022 года

Налог на недвижимость 2022 / Pexels

Ставка налога на недвижимость также увеличилась в 2022 году. Теперь за 1 кв.метр нужно заплатить 97,5 гривны. За какие "лишние метры" украинцы должны платить средства:

если один человек прописан в частном доме, площадь которого более 120 кв.метров;

если один человек проживает в квартире, площадью более 60 кв.метров;

если частный дом с квартирой вместе имеет площадь 180 кв.метров.

Как выросли налоги для ФЛП 2022 года

С ростом размера минимальной заработной платы изменились также показатели налогов для ФЛП. До 1 октября 2022 года предприниматели должны будут платить:

Единый социальный взнос (1430 грн) + Единый налог (128,1 грн) для ФЛП 1-й группы;

Единый социальный взнос (1430 грн) + Единый налог (1300 грн) для ФЛП 2-й группы;

Единый социальный взнос (1430 грн) + 5% с дохода + 3% из дохода и НДС для ФЛП 3-й группы.

Ожидаются ли новые налоги в 2022 году?

Депутаты заговорили о возможности введения нового налога на газированные напитки, который в народе уже окрестили "налог на сахар". Так, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Украины Михаил Радуцкий в своем Telegram и Facebook заявил, что в развитых странах уже давно существует подобный вид налогообложения и он помог побудить производителей уменьшить количество сахара в своих напитках.

Деньги, полученные по налогу, пойдут на различные программы лечения и профилактики диабета, а также на школьное питание.