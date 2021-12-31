В 2022 году украинских военных отправят на учения в 13 стран: список

В 2022 году украинских военных отправят на учения в 13 стран: список

Отбор кандидатов будет продолжаться до 28 января 2022 года.

В 2022 году 167 военнослужащих отправятся на учения в 13 иностранных государств.

Соответствующий план подписал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Документ предусматривает, что в следующем году на учения будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран — Британию, США, Турцию, Германию, Эстонию, Италию, Латвию, Литву, Австрию, Польшу, Словению, Румынию и Словакию.

Отбор кандидатов будет продолжаться до 28 января 2022 года.

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По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом международных партнеров в профессиональное развитие украинских военных.

"Наш основной потенциал — это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине", — сказал глава украинского оборонного ведомства.

Также Резников сообщил, что в 2021 году был разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции. В частности, речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины до 2025 года.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о совместных военных учениях.

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