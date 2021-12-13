В 2022 году украинское законодательство по дорожному хозяйству и строительству автомобильных дорог будут приближать к стандартам ЕС

В 2022 году украинское законодательство по дорожному хозяйству и строительству автомобильных дорог будут приближать к стандартам ЕС

Работа над законодательством требует широкого рассмотрения и обсуждения в экспертной среде.

Приближение законодательства Украины по вопросам дорожного хозяйства и строительства автомобильных дорог к стандартам ЕС и ведущим международным стандартам будет иметь самый высокий приоритет в 2022 году. Об этом сообщил Юрий Корявченков, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, Глава подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

В частности, работа над законодательством требует широкого рассмотрения и обсуждения в экспертной среде многочисленных проблем. Например, внесения изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах»: статья 6 «Государственная политика в сфере автомобильных дорог». В документе должны предусмотреть перераспределение ответственности между заказчиком (орган государственного управления автомобильными дорогами общего пользования) и производителем работ относительно качества выполненных работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Кроме того, в Украине должна быть имплементация международного опыта привлечения инженера-консультанта для независимого контроля, организационно-технологического и оперативного управления дорожными проектами.

«Сегодня ведется большая работа в области реформирования не только дорожной отрасли, реформы идут во всех направлениях строительства объектов инфраструктуры. Это касается и введения системы качества «независимого» инженера – консультанта на всех этапах строительного процесса. Должен работать главный принцип – не контролировать качественно, а производить качественно», – рассказал Юрий Корявченков.

Он подчеркнул, что детальные изменения в законодательстве позволят Украине принимать более эффективное участие в контрактах с привлечением средств международных финансовых организаций, в проектах с использованием современного BIM моделирования. Последние дают возможность оцифровывать весь процесс строительства. Это соответствует глобальной программе Президента по диджитализации страны.