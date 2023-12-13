В 2024 году изменятся правила прохождения медосмотра: в Минздраве рассказали, что нужно об этом знать

С 1 октября 2024 года изменятся некоторые требования по организации и проведению профилактических медицинских осмотров для работников определенных профессий.

Общественная сфера и инфекционные заболевания

Основные изменения 2024 года коснутся перечня организаций, профессий и производств, к работе в которых не допускаются невакцинированные люди или люди с определенными инфекционными заболеваниями.

В частности, изменят список самых инфекционных заболеваний. К ним прибавят те, что могут повлечь за собой чрезвычайные ситуации в системе общественного здоровья. Также исключат некоторые из передаваемых от человека к человеку.

Следует заметить, когда речь идет о работниках общественной сферы, то вакцинирование, инфицирование определенными возбудителями, состояние здоровья важны не только для них самих, но и для тех людей, с которыми они контактируют. Поэтому в Минздраве есть отдельный приказ, где определены правила прохождения ими медосмотра.

Обследования, которые станут обязательными

Наибольшие изменения претерпевают перечень обязательных обследований. Его решили дополнить обязательными инструментальными (ЭКГ, измерения АД), лабораторными (глюкоза крови, общий анализ крови и мочи) и физикальными обследованиями.

Учитывая, что деятельность некоторых работников тесно связана с ежедневным контактом с людьми, также в перечень врачей-специалистов, выводы которых нужно получить во время медосмотра, добавят врача-психиатра.

Если говорить о бактериологических исследованиях (мазок на стафилококк, кишечная группа), то они станут обязательными только для работников, непосредственно контактирующих с продуктами питания при изготовлении и реализацией.

А вот рентгенологическое обследование органов грудной клетки или флюорография будет производиться исключительно при наличии факторов риска наличия у работника туберкулезной инфекции. После проведения анкетирования.

Если во время выполнения своих профессиональных обязанностей работник рискует инфицироваться или может инфицировать других людей теми инфекционными болезнями, которые требуют специфической профилактики, он будет обязан вакцинироваться. С октября 2024 года работников, не имеющих соответствующей прививки, к работе допускать не будут.