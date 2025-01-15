В 2024 году количество украинцев, которые выехали и не вернулись домой, выросло втрое — аналитики

За три года полномасштабной войны из Украины уехало около 3 миллионов граждан.

В 2024 году количество украинцев, которые не вернулись в страну после выезда, выросло втрое по сравнению с 2023 годом.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная аналитиками "Опендатабота".

Согласно данным Администрации государственной пограничной службы Украины, за прошлый год граждане пересекли границу 30,11 миллиона раз. 2% из них, или около 443 тыс., не вернулись.

Этот показатель увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом, когда разница между выездом и возвращением составляла лишь 134 тыс. Больше всего не возвратов зафиксировано в июне - 194 тыс. Положительную динамику имели только три месяца: апрель (+58 тыс.), июль (+23 тыс.) и август (+89 тыс.).

"Всего около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы. Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению - то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн)", — говорится в сообщении.

Однако, данные Пограничной службы Украины отражают лишь информацию о лицах, которые выезжали через официальные пункты пропуска. Информации об украинцах, которые покинули временно оккупированные территории или выехали нелегально, в настоящее время нет.

"4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза по состоянию на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС. 60% от общего числа наших беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.)", – говорится в материале.

Напомним, ранее отмечалось, что Украина не будет осуществлять принудительные меры по возвращению своих граждан домой из-за границы.

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