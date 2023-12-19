В 2024 году коронавирусная инфекция может получить новый штамм: человечеству нужно готовиться

Чем больше коронавирус циркулирует в мире, тем больше у него появляется возможностей мутировать.

Коронавирусная инфекция в 2024 году продолжит распространяться по миру. COVID никуда не исчезнет, из-за чего врачи призывают общество готовиться к новым штаммам.

Об этом идет речь в публикации AARP.

Как отмечается, в следующем году прогнозируемо появятся новые штаммы вируса COVID-19. В первые годы коронавирус получил вариации Альфа, Бета, Дельта и Омикрон.

"Единственной константой по всему этому делу являются постоянные изменения. Поэтому люди должны ожидать, что вирус будет продолжать развиваться ", — заявил доктор медицинских наук, исследователь COVID-19 Зияд Аль-Али.

По его словам, мутации вируса происходят постоянно, поэтому медикам придется менять вакцины и подстраивать их под новые штаммы.

"Меня волнует то, что если они будут развиваться в другом направлении и текущие вакцины устареют, тогда нам придется разработать новые или наши текущие жизненно важные противовирусные препараты устареют и нам придется разработать новые", — отметил Аль-Али.

Ученые также подчеркнули, что чем больше коронавирус циркулирует в мире, ты больше у него появляется возможностей мутировать.

"Если люди защищают себя от COVID-19, это помогает предотвратить появление новых вариантов инфекции. Каждый новый случай является местом для развития нового штамма", — заявила эксперт в области общественного здравоохранения Джоди Гест.

Напомним, что с начала эпидемического повышения в Украине уже 1,3 миллиона граждан заболели коронавирусом.

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