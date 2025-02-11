В 2024 году население Украины рекордно сократилось: в чем причина

С началом полномасштабной войны, в 2022 году около 5,8 млн. украинцев стали беженцами.

Население Украины на конец 2024 года сократилось до 32 миллионов человек. Для сравнения, после аннексии Крыма в 2014 году этот показатель достигал 42 миллионов.

Об этом заявил Алексей Чернышев в интервью Die Welt.

"В целом украинская нация насчитывает около 60 миллионов человек, но половина из них живет за пределами страны", — отметил Чернышев.

По его словам, это люди, уехавшие за границу до полномасштабного вторжения на заработки, беженцы от войны и представители украинской диаспоры.

Напомним, демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что население Украины будет постепенно сокращаться. А потому власти нужно будет стабилизировать это на приемлемом уровне.

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