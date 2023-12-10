"В 2024 году наступит наш момент истины": генерал Маломуж о войне в Украине

Весной 2024 года ситуация на фронте может кардинально измениться в пользу ВСУ.

Об этом в интервью изданию "OBOZ.UA" сообщил генерал в запасе Николай Маломуж.

"Думаю, весной мы получим в полном объеме и ATACMS, и F-16, и другие средства, которые обсуждались на всех "Рамштайнах" и сейчас обсуждаются на неофициальном уровне. В частности, закупаемая продукция будет производиться в той же Германии. Сейчас формируется новая производственная линейка для ВСУ, а это новые возможности для наступления и проведения мощных операций", – сказал он.

По его словам, сейчас нужны альтернативные форматы. Главные удары – это удары с тыла, с флангов, в глубоких тылах Силами спецопераций. Они должны действовать не на фронте, не на поле боя, а в тылах в момент стратегических ударов.

"Например, сейчас ежедневно мы уничтожаем в бою более тысячи оккупантов и еще столько же выводим из строя, за месяц это более 60 тысяч, то есть около десяти бригад. Это мощный подрыв даже для многочисленной российской армии", — добавил он.

"Думаю, в 2024 году должен наступить наш момент истины. Потому что это для Украины критически важно. Не только для людей, ожидающих победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы", – уточнил Маломуж.

Напомним, полковник запаса ВСУ Роман Свитан ранее заявил, что у Вооруженных сил Украины есть возможность уничтожить российскую армию на территории Украины и выйти на украино-российскую границу к осени 2024 года.

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