В 2033 году население Украины составит около 35 миллионов – Институт демографии

За 10 лет в Украине в границах 1991 будут проживать в лучшем случае около 35 миллионов человек.

Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова, пишет "Укринформ".

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту, в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае – вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет. Давайте из этого исходить", – сказала Либанова.

Демограф отметила, что в последнее время количество украинцев, за границей получающих либо статус беженца, либо временную защиту, увеличивается медленнее, чем в прошлом. Однако она подчеркнула другую негативную тенденцию.

"С начала 2023 года уменьшается численность и удельный вес трудовых украинских беглецов от войны в Польше. Они едут дальше – в Германию, в Чехию, в Нидерланды, в разные страны, но едут дальше. Опыт, который мы имеем, говорит о том, что чем больше расстояние между Украиной и той страной, где находятся наши люди, тем меньше вероятность того, что они вернутся", – отметила ученая.

По мнению Либановой, сегодня главной задачей правительства должны стать шаги по мотивированию украинцев возвращаться.

"Мы не можем ничего противопоставить миграционному оттоку населения. Однако мы должны инициировать и мотивировать людей возвращаться. Мы должны противодействовать переходу временной миграции в стационарную. Нет ничего плохого в том, что люди поработают где-нибудь — трудовая миграция является частью глобализации. Но пусть возвращаются. Это очень важная задача, которую мы должны осознать и ставить перед собой как государство", – подчеркнула демограф.

К слову, переезд украинских беженцев из Польши в Германию является новой тенденцией, побудившей польские власти исследовать причины этого явления. Среди причин миграции украинских беженцев в ФРГ председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус, опираясь на данные исследования, назвал наличие друзей в Германии, которые уже обустроились там и помогают знакомым сделать этот шаг, а также более высокую заработную плату, более высокие социальные выплаты для беженцев и лучшие медицинские услуги, чем в Польше.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о катастрофическом падении рождаемости: как изменится численность населения в Украине после войны.

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