В 25 лет можно потерять бронирование за несколько часов: как работает правовая ловушка

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине возник правовой пробел для работников критически важных предприятий, которым исполняется 25 лет. До этого большинство из них имеют статус призывников и не могут быть забронированы, а после перехода к категории военнообязанных уже могут подлежать мобилизации — еще до того, как работодатель успеет оформить отсрочку.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридическая газета".

Реклама

По закону бронирование распространяется именно на военнообязанных. Потому заявку на работника-призывника до 25 лет система может автоматически отклонить. В то же время, после изменения статуса он уже потенциально подлежит мобилизации на общих основаниях.

Реклама

Как это работает на практике

Показательным стал случай, рассматриваемый Хмельницким окружным административным судом. Работник критически важного предприятия имел статус призывника, а 27 октября 2025 ему исполнилось 25 лет.

За три дня до дня рождения работодатель пытался забронировать его через «Действие», но получил отказ из-за статуса «призывника». Уже после 25-летия повторная попытка также не удалась – на тот момент в реестре появилась запись о розыске.

8 декабря мужчину по дороге на работу задержали, доставили в ТЦК, провели ВЛК и в тот же день мобилизовали. Суд отказался отменять призыв, объяснив, что право на отсрочку возникает только после фактического оформления бронирования, а не с момента подачи заявки работодателем.

Схожий случай произошел с помощником судьи. После достижения 25 лет он сам прибыл в ТЦК, чтобы изменить статус и в дальнейшем оформить бронирование. Несмотря на обращение работодателя с просьбой дать время на завершение процедуры, мужчину прошел ВЛК и мобилизовали в тот же день. Суд также признал подобные действия законными.

Реклама

Почему возникает «окно риска»

Проблема состоит в скорости смены статуса. До 25 лет работник может не подлежать мобилизации, но одновременно невозможно забронировать. После 25-летия он получает право на бронирование, однако может быть мобилизован раньше, чем процедура завершится.

Судебная практика также исходит из того, что наличие права на бронирование, письмо от работодателя или уже начатая процедура не дают автоматической отсрочки. Защита от мобилизации возникает только после фактического дизайна бронирования.

Одним из возможных решений называют введение автоматического переходного периода по достижении 25 лет, в течение которого работника критически важного предприятия нельзя было бы мобилизовать, пока меняется его военно-учетный статус и решается вопрос бронирования.

Ранее мы писали, что мужчины в возрасте 23–24 лет попали в настоящую «серую зону» законодательства: после 22 лет они теряют право на возрастное исключение для выезда за границу, но из-за статуса призывника большинство из них до сих пор не может получить экономическое бронирование.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров