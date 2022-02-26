В 37 км от Киева – 370 единиц техники оккупантов: машины ездят вперед и назад (фото)

В 37 км от Киева – 370 единиц техники оккупантов: машины ездят вперед и назад (фото)

Техника уже 6 часов стоит в районе села Здвижовка Бородянского района.

Видим около 370 единиц техники оккупантов в районе села Здвижовка Бородянского района, это 37 километров от Киева. Стоят в течение 6 часов.

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

"Машины ездят вперед и назад, но в сторону Киева не двигаются. Путин дал приказ о приостановлении продвижения российских военных сил по территории Украины, заявил пресс-секретарь российского фюрера Дмитрий Песков", — написал он.