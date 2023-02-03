В 4 областях Украины объявлено штормовое предупреждение: какие регионы накроет метель

В субботу, 4 февраля, в четырех областях западной части Украины ухудшатся погодные условия. В регионах объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях значительный снег, метель. I уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в субботу, 4 февраля. По данным Укргидрометцентра, в Украине станет немного прохладнее. Практически на всей территории страны будет снижать. На дорогах — гололедица.

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