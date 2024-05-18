"В 50 раз больше, чем в ЦНАПы": в Минобороны рассказали, сколько человек уже ворвалось в "Резерв+"

В Минобороны Украины подчеркнули, что посещаемость граждан в приложении в 50 раз больше, чем в ЦНАПы.

По состоянию на 18:00, 18 мая в приложении "Резерв+" обновили свои данные 137 тис. граждан Украины.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в субботу, 18 мая.

"По состоянию на сейчас... 137 тысяч граждан обновили свои данные онлайн. И всего в приложении мы видим 287 тысяч успешных авторизаций. Это в 50 раз больше, чем визитов в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ - ред.)", — ответила она.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Из-за большой нагрузки серверы некоторое время не работали.

В Минобороны успокоили, что повесток в мобильное приложение и на электронную почту отправлять не будут.

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