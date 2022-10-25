"В 65 начинают все сначала": как татарская семья сбежала от войны из Крыма и Ирпеня и открыла бизнес в Ужгороде

После полномасштабного нападения россиян на Украину семье Галимовых в очередной раз пришлось покидать родной дом, но супруги не опустили рук и уже через 3 месяца открыли кафе в чужом городе, куда убежали от обстрелов.

Россия заставила семью татар Галимовых неоднократно покидать свой дом и убегать от войны. В последний раз супруги сбежали из Ирпеня, куда приехали из Крыма, после его аннексии. Под Киевом семья основала свой бизнес – небольшой киоск, где готовили кофе и выпечку. Но во время нашествия россиян вражеский снаряд уничтожил их киоск, поэтому семья была вынуждена переезжать. На этот раз уже в Ужгород.

Историю супругов, их бегства, устойчивости и основания нового бизнеса на Закарпатье рассказал их сын Аким Галимов на своей странице в Facebook.

Альфад и Эльвира Галимовы родились в Узбекистане, но после распада Советского Союза они переехали в Крым.

фото/Аким Галимов, Facebook

"Мои родители переехали в Крым в 1994-м. Из Узбекистана. Они родились в маленьком городке Алмалик, в 50 километрах от Ташкента, там добывали уран, и это не была их родная земля. Средняя Азия была определена Кремлем как новый "дом" крымских татар и не только их после депортации из Крыма. В 94-м родители решили возвращаться на родину моего деда и родную землю нашего народа, в Крым. Первые лет десять в Крыму не были легкими. Люди, которые жили в тот момент в Крыму, в частности в домах выселенных когда-то крымских татар, считали эту землю "исконно" своей, к крымским татарам относились как к чужакам", — рассказывает Аким Галимов.

Сын супругов говорит, что его родителям в 40 лет пришлось начинать все заново в Крыму – строить дом, искать работу и свое место под солнцем.

"Они справились, и жизнь в Крыму в 2000-х стала хорошей. Пока не наступил 2014 год. Они еще пытались прожить там несколько лет, но в конце концов не смогли, это было тяжело морально.

Тогда они переехали в Ирпень. В 60 лет они снова начинали все заново. Но в этот раз найти работу было уже не просто. Когда у тебя в паспорте годом рождения значится 1958 год, для многих работодателей, к сожалению, это означает, что поезд едет на конечную. Вместе с тем, когда закрывается одна дверь, где-то обязательно откроется другая. Так мои родители основали бизнес", — рассказывает Аким.

фото/Аким Галимов, Facebook

Отец Амима нашел в Ирпене киоск, и они решили продавать выпечку и кофе. Киоск назвали "Балиш", — это татарская лепешка, которую выпекала и продавала мама Акима.

фото/Аким Галимов, Facebook

"Понемногу увеличивалась клиентура и оно пошло! Нашли классных поставщиков кофе, и кофе в том киоске был действительно самый вкусный на районе. А потом, россия догнала их в третий раз. В киоск прилетело и он был уничтожен полностью, они сами едва успели уехать", — рассказывает сын супругов.

фото/Аким Галимов, Facebook

Так семья Галимовых покинула Ирпень и уехала на запад, пока не остановилась в Ужгороде.

"Папа говорил, что они должны здесь что-то делать, во-первых, чтобы обеспечить себя, во-вторых, чтобы платить налоги. В 65 они снова начинают все сначала", — рассказывает Аким.

Супруги уже имели опыт открытия кофейни, так что отец начал искать место под нее.

"Я не знаю как, но в какой-то день он сказал, что нашел в местном парке старый трейлер, он был в ужасном состоянии и, если честно, я не очень верил, что с ним что-нибудь можно сделать, а родители поверили", — говорит Аким.

фото/Аким Галимов, Facebook

Он отмечает, что именно так началась "ужгородская история" его родителей.

"Мне кажется, что после Ирпеня у них появилось осознание, что начать можно что угодно ы где угодно, даже с несколькими тысячами гривен в кармане, даже в чужом городе, где ты никого не знаешь. От этого осознания исчезает страх и апатия, а вместо этого появляется план. А план — это всегда хорошо", — говорит Аким.

фото/Аким Галимов, Facebook

Семья переехала в Ужгород в конце февраля, а в мае уже открыла новое кафе в Боздошском парке под названием "Ирпень-кафе".

фото/Аким Галимов, Facebook

"У них там на трейлере есть их история в фото, и это всегда привлекает внимание вынужденных переселенцев, таких как они. Беда одна, общая на всех, похожие истории, и здесь за кофе можно об этом поговорить. Интересно, что их клиенты становятся друзьями. За это время они стали родными и для многих ужгородцев, у них очень вкусный кофе от того самого поставщика, а ужгородцы любят вкусный эспрессо и разбираются в кофе. И очень вкусные вафли с лососем и филадельфией. Горжусь ими, для меня они пример того, что у всех нас есть сила делать что-то, ведь в жизни может случиться что угодно, мы украинцы теперь знаем об этом как никто другой, но это "что угодно" — не повод раскисать. Даже в 40, 60 или 65. Главное быть живым", — подытожил Аким.

фото/Аким Галимов, Facebook

фото/Аким Галимов, Facebook

Освобождение Киевщины

Напомним, всю Киевскую область, в том числе Ирпень, Бучу и Гостомель, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 2 апреля 2022 года.

Причастных к зверствам на Киевщине российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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