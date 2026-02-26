В 68-й егерской бригаде меняют комбрига и передают в ДШВ — СМИ

СМИ пишут о переводе 68 бригады в ДШВ

В 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша, оборонявшей Покровск, сменяют комбрига и передают из Сухопутных войск в подчинение Десантно-штурмовых войск.

Об этом передает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники среди руководства и рядового состава.

По информации издания, вместо подполковника Сергея Третьяка командиром бригады станет начальник штаба 25-й воздушно-десантной бригады Семен Сиколов.

«Однажды нам сообщили, что будет директива, и мы станем аэромобильной бригадой. Причину не доказывали. Или мы хорошо себя показали на Покровском направлении и нам таким образом хотят дать развиваться, но уже в составе ДШВ, или наоборот — нас проиграли в карты», — отметил один из источников издания в 68-й бригаде.

Еще один собеседник рассказывает, что из-за этих изменений настроения в бригаде разные, однако никто не падает духом.

«Ребята из 25-ти — молодые, резкие, имеют много планов. Настроения в бригаде — несколько ключевых людей уже ищут себе места для перевода. Теперь будем служить по-новому. Но нос не вешаем, были егерями — будем десантниками», — отметил он.

По мнению военных, от этого переформатирования ситуация в бригаде не изменится к худшему.

«Кардинально я не думаю, что что-нибудь изменится. Воевать все равно придется — надеюсь, что просто не разгонят бригаду и не будут полностью менять нормативы. Нас не кем по существу поменять. Мы, как выполняли боевые задания, так и будем выполнять. Дефицит сил у ВСУ есть, это 100%», — сказал другой военный в комментарии «Суспільному».

По информации СМИ, будущий комбриг 68-й ОЕБр Семен Сиколов ранее был начальником штаба 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Нынешний комбриг Сергей Третьяк. До назначения комбригом в 68 ОЕБр Третяк был начальником штаба 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Что известно о 68 бригаде

Напомним, что 68 ЕЕБр имени Олексы Довбуша после ухода Сил обороны из Авдеевки уже почти два года обороняет Покровское направление. До этого бригада воевала на Купянском и Угледарском направлениях.

По данным журналистов ТСН. ua удалось достать от родственников пропавших без вести на условиях анонимности, от 24 марта 2024-го до 7 июля 2024 года 68 бригада потеряла 500 военных только пропавшими без вести. К примеру, только в одном селе Семеновка Покровского района пропали без вести 267 бойцов 68 бригады. Некоторое количество из них удалось вернуть, однако мертвыми по репатриации тел.

В общей сложности за 9 месяцев 2024 года бригада потеряла более 800 бойцов пропавшими без вести, говорят родственники пропавших, сопоставляя данные из внутренних чатов. Конечно, эти данные неофициальны, ведь ни командование, ни Генштаб не разглашает количество потерь.

После таких потерь тогдашний комбриг полковник Алексей Царюк был переведен из 68 бригады. Однако уголовное производство против него, по информации из наших источников, было закрыто.

«Он (комбриг Царюк — Ред.) воевал людьми, отправляя на бессмысленные штурмы, из которых никто не возвращался. К примеру, на одних позициях за 3-4 дня исчезало по 30 человек», — рассказал на условиях анонимности родственник одного из пропавших без вести бойцов 68-ки.

По последним данным из открытых источников, Царюк возглавляет 32-ю ОМБ.

После Царюка комбригом стал Третьяк, возглавлявший бригаду почти два года, в том числе охватывающих тяжелые бои под Покровском и в самом Покровске.

