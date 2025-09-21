ТСН в социальных сетях

Украина
73
1 мин

В ад отправилась очередная порция окупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Генштаб обновил данные о потерях российской армии — за сутки уничтожены более тысячи окупантов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Утраты армии РФ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За сутки российская армия потеряла 1010 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны уничтожили десятки единиц российской техники и сотни БПЛА.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 21 сентября

Общие боевые потери русских войск по состоянию на 21 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 101 610 (+1010) человек,

  • танков - 11193 (+1),

  • боевых бронированных машин - 23281 (+1),

  • артиллерийских систем - 32952 (+25),

  • РСЗО - 1492,

  • средств ПВО - 1218,

  • самолетов - 422,

  • вертолетов - 341,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 598 (+553),

  • крылатых ракет - 3747 (+29),

  • кораблей/катеров — 28,

  • подводных лодок - 1,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 62245 (+77),

  • специальной техники - 3969 (+1).

Напомним, из-за военных потерь Россия может потерять до четверти своего населения в течение следующих 50 лет. За более чем 3,5 года войны в Украине государство-агрессорка уже потеряло убитыми и ранеными более миллиона солдат в возрасте от 20 до 35 лет, что стало сильным ударом по демографии.

73
