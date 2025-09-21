- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В ад отправилась очередная порция окупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Генштаб обновил данные о потерях российской армии — за сутки уничтожены более тысячи окупантов.
За сутки российская армия потеряла 1010 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны уничтожили десятки единиц российской техники и сотни БПЛА.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери России на 21 сентября
Общие боевые потери русских войск по состоянию на 21 сентября ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 101 610 (+1010) человек,
танков - 11193 (+1),
боевых бронированных машин - 23281 (+1),
артиллерийских систем - 32952 (+25),
РСЗО - 1492,
средств ПВО - 1218,
самолетов - 422,
вертолетов - 341,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 598 (+553),
крылатых ракет - 3747 (+29),
кораблей/катеров — 28,
подводных лодок - 1,
автомобильной техники и автоцистерн - 62245 (+77),
специальной техники - 3969 (+1).
Напомним, из-за военных потерь Россия может потерять до четверти своего населения в течение следующих 50 лет. За более чем 3,5 года войны в Украине государство-агрессорка уже потеряло убитыми и ранеными более миллиона солдат в возрасте от 20 до 35 лет, что стало сильным ударом по демографии.