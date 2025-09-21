В ад отправилась очередная порция окупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу и технику оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

За сутки российская армия потеряла 1010 военных в боях на фронте в Украине. Силы обороны уничтожили десятки единиц российской техники и сотни БПЛА.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 21 сентября

Общие боевые потери русских войск по состоянию на 21 сентября ориентировочно составляют:

Реклама

личного состава - около 1 101 610 (+1010) человек,

танков - 11193 (+1),

боевых бронированных машин - 23281 (+1),

артиллерийских систем - 32952 (+25),

РСЗО - 1492,

средств ПВО - 1218,

самолетов - 422,

вертолетов - 341,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 598 (+553),

крылатых ракет - 3747 (+29),

кораблей/катеров — 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 62245 (+77),

специальной техники - 3969 (+1).

Напомним, из-за военных потерь Россия может потерять до четверти своего населения в течение следующих 50 лет. За более чем 3,5 года войны в Украине государство-агрессорка уже потеряло убитыми и ранеными более миллиона солдат в возрасте от 20 до 35 лет, что стало сильным ударом по демографии.