В аэропортах Харькова и Днепра задерживаются авиарейсы: что произошло

В аэропортах Харькова и Днепра задерживаются авиарейсы: что произошло

В Харькове из-за сильного тумана не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха.

В аэропортах Харькова и Днепра задерживается ряд авиарейсов.

Причиной задержки является плохая погода, в частности, туман.

Так, в Харькове задерживаются рейсы из Киева и Львова, а в Днепре – из Киева.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло, размещенные на официальных сайтах аэропортов.

Кроме того, в Харькове из-за сильного тумана не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Он должен был прибыть в 9:50. Лайнер улетел в сторону Киева. То же произошло с самолетом из Милана.

Когда аэропорты заработают в обычном режиме – пока не сообщается.

Напомним, ранее синоптикиня рассказала, сколько еще будет продолжаться "зимняя весна" в Украине.

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