В аэропорту Борисполя задержали украинцев с полным чемоданом драгоценных украшений и бриллиантов

В аэропорту Борисполя задержали украинцев с полным чемоданом драгоценных украшений и бриллиантов

Сумму, на которую завезли драгоценностей, еще считают

Золото и бриллианты прямо в чемоданах среди одежды обнаружили пограничники в аэропорту Борисполь.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Драгоценный товар пытались ввезти двое украинцев, прилетевших рейсом из Катара. Кроме одежды, в чемоданах они везли еще полторы сотни изделий из серебра инкрустированных бриллиантами. А еще золотые украшения с драгоценными камнями и просто бриллианты.

На какую сумму везли драгоценности – пограничники пока считают. На их владельцев уже был составлен протокол за нарушение таможенных правил.

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