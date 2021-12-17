В аэропорту Херсона по программе Зеленского в рекордные сроки построили новую взлетную полосу

В аэропорту Херсона по программе Зеленского в рекордные сроки построили новую взлетную полосу

В международном аэропорту "Херсон" уже подходит к концу реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая началась там в сентябре.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" полосу продлили до 2600 метров и расширили до 60 метров.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

"Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт "Херсон" получит возможность принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток", - говорится в сообщении.

Во время реконструкции специалисты заменили старое изношенное асфальтобетонное покрытие, усилили основу и устроили прослойку из композитного синтетического материала, чтобы предупредить образование трещин.

Для реализации проекта подрядчик разработал специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную деформационную устойчивость.

"В настоящее время на аэродроме проводятся работы по устройству покрытия на полосах обеспыливания, а также начато нанесение разметки", - отмечают в областной администрации.

На объекте задействованы 120 работников и 100 единиц спецтехники.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика в рамках инициированной им программы "Большая стройка".