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В аэропорту Херсона по программе Зеленского в рекордные сроки построили новую взлетную полосу

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В аэропорту Херсона по программе Зеленского в рекордные сроки построили новую взлетную полосу

В международном аэропорту "Херсон" уже подходит к концу реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая началась там в сентябре.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" полосу продлили до 2600 метров и расширили до 60 метров. 

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

"Вместе с новой взлетно-посадочной полосой аэропорт "Херсон" получит возможность принимать самолеты Boeing 737 - 800, 900, Airbus 321, что позволит увеличить пассажиропоток", - говорится в сообщении.

Во время реконструкции специалисты заменили старое изношенное асфальтобетонное покрытие, усилили основу и устроили прослойку из композитного синтетического материала, чтобы предупредить образование трещин.

Для реализации проекта подрядчик разработал специальный состав асфальтобетона, который обеспечит новому покрытию повышенную деформационную устойчивость.

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"В настоящее время на аэродроме проводятся работы по устройству покрытия на полосах обеспыливания, а также начато нанесение разметки", - отмечают в областной администрации.

На объекте задействованы 120 работников и 100 единиц спецтехники.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика в рамках инициированной им программы "Большая стройка".

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