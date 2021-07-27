В аэропорту Киева задержали мошенника из Германии, которого разыскивал Интерпол

В аэропорту Киева задержали мошенника из Германии, которого разыскивал Интерпол

Ожидается, что иностранца экстрадируют в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

В аэропорту "Киев" в понедельник, 26 июля, пограничники задержали гражданина Германии, который находился в международном розыске за мошенничество.

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт пропуска "Киев".

Отмечается, что во время пограничного контроля на мужчину, который направлялся авиарейсом "Киев-Тбилиси", сработала база данных Интерпола.

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Оказалось, что иностранца 1997 года рождения разыскивали правоохранительные органы ФРГ. Задержанного передали взаимодействующим подразделениям.

Ожидается, что его экстрадируют на родину для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.263 УК Германии (мошенничество).

Ранее в Харькове подозреваемый в мошенничестве гражданин Турции, находящийся в международном розыске, убежал из зала суда после объявления о мере пресечения.

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