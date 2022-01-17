В аэропорту Одессы пограничники задержали террористку, которую разыскивал Интерпол

За участие в террористической группе задержана 32-летняя гражданка Таджикистана.
Украинские пограничники задержали в аэропорту Одессы женщину, находившуюся в международном розыске за участие в террористической группе.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Вчера на Одесском аэродроме пограничники обнаружили женщину, которая находилась в международном розыске. Во время осуществления пограничного контроля инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол в отношении 32-летней гражданки Таджикистана. Женщину сразу же задержали", — говорится в сообщении.
Пограничники подчеркивают, по этому факту они сообщили Укрбюро Интерполу, что в Киеве, а задержанную передали сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, появилось видео толчеи в "Жулянах", где Порошенко пытались вручить подозрение. Как видно на видео, в момент, когда Порошенко общался с работницей Госпогранслужбы, позади него происходила толчея, а следователь ДБР пытался объявить ему повестку в суд.
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