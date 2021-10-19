В аэропорту Одессы задержали пассажира с полным чемоданчиком серебряных украшений: фото и видео

В аэропорту Одессы задержали пассажира с полным чемоданчиком серебряных украшений: фото и видео

Украинец признался, что купил драгоценности в Индии по мизерной цене.

В международном аэропорту "Одесса" пограничники задержали украинца, прилетевшего рейсом из Дубая, обнаружив в его багаже серебряные украшения общей стоимостью более 7 тысяч долларов.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе ГПСУ, опубликовав соответствующие фото и видео.

Для прохождения контроля пассажир выбрал зеленый коридор, чтобы избежать таможенных платежей. Но при проверке его багажа оказалось, что чемоданы украинца до отказа набиты серебряными украшениями: кольцами, серьгами, браслетами и подвесками.

"Все изделия из серебра 925 пробы со вставками из камней различных видов и размеров. Общий вес украшений превысил 10 кг, а это около 90 комплектов ювелирных изделий. Кроме того, гражданин сообщил, что все драгоценности он приобрел в Индии за мизерную цену ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Украшения, ориентировочная стоимость которых по ценам онлайн-магазинов превышает 7000 долларов США, у пассажира изъяли. По поводу попытки незаконного ввоза в Украину ювелирных изделий проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Одесской области таможенники не пропустили через границу нумизматическую коллекцию, которую иностранец пытался вывезти из Украины.

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